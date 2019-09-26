2019-09-26T17:02:05+03:00
Политика

Экс-главу Брянска Александра Хлиманкова лишили депутатского мандата

Он попросил об отставке по собственному желанию
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.Фото: пресс-служба Брянского городского Совета.
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Бывшего главу Брянска Александра Хлиманкова лишили депутатского мандата. Такое решение единогласно приняли депутаты на первом после выборов заседании Брянского городского Совета. Этот вопрос рассматривали самым последним на сессии. Она завершилась около пяти часов вечера в четверг, 26 сентября. Александр Хлиманков ушел в отставку по собственному желанию.

Напомним, новым главой Брянска стала Марина Дбар. После вступления в должность она вела заседание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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