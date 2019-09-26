2019-09-26T13:31:33+03:00
Политика

Главой Брянска стала Марина Дбар

Других кандидатур на этот пост не было
Марина АНТОНОВА
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Впервые в истории главой Брянска стала женщина.Впервые в истории главой Брянска стала женщина.Фото: Марина АНТОНОВА
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Новым главой Брянска стала Марина Дбар. Такое решение приняли депутаты на первом после выборов заседании горсовета, которое прошло утром в четверг, 26 сентября. За ее кандидатуру 30 депутатов проголосовали единогласно.

Кстати, других кандидатур на этот пост не было. Марину Дбар выдвинула партия «Единая Россия», которая представляет большинство в нынешнем созыве. Поэтому, вопрос фактически был решен заранее.

Впервые в истории главой Брянска стала женщина. Марина Дбар всю жизнь работает в финансовой сфере. Начинала трудовую деятельность бухгалтером в банке. Депутатом горсовета впервые стала в 2005 году. В горсовете пятого созыва Марина Дбар занималась распределением средств из казны.

Заместителем главы города единогласно выбрали Виктора Корхова.

Бывший председатель горсовета Александр Хлиманков, который также избрался в горсовет, на первое заседание не пришел. Его полномочия прекратили на заседании большинством голосов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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