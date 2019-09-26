Брянцев снова напугали военные самолеты

СЕГОДНЯ 10:55 2019-09-26T10:55:58+03:00

Грохот был слышен в Белой Березке и Стародубе

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Жителей Брянской области вновь напугали звуки военных самолетов. О грохоте они написали в соцсетях. Вечером 24 сентября он был слышен в Трубчевске, Белой Березке и Стародубе.

Как и прежде, оказалось, что истребители преодолевали звуковой барьер. Но некоторым этот звук показался похожим на взрыв.

В прошлый раз брянцам удалось снять самолеты и грохот от них на видео.

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ИСТОЧНИК KP.RU