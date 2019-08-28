2019-08-28T11:54:04+03:00
Общество

Брянцев напугали звуки военных самолетов

Видео и фото необычных полетов публикуют в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Мария Лысенко.Фото: vk.com, Мария Лысенко.
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Жителей Брянской области вечером во вторник, 27 августа, напугали звуки военных самолетов. Около шести часов вечера они услышали нехарактерный грохот. Он был слышен в Клинцах, Стародубе, Унече и Погаре. Местные жители увидели в небе истребитель, который совершил два круга.

Фотографии и видеозаписи летящего самолета и следа от него брянцы публикуют в соцсетях. В комментариях предположили, что Министерство обороны проводит учения. Кроме того, в Подмосковье стартовал международный авиасалон «Макс-2019». Во вторник, 27 августа, летную программу в Жуковском посмотрел Владимир Путин.

Брянцев напугал небесный грохот.Автор видео: Анатолий Косачев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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