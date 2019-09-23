Жители Брянска замерзают в квартирах

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-23T11:00:25+03:00

В ночь на вторник в регионе тоже обещают заморозки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Жители Брянска замерзают в своих квартирах. Тепло еще не пришло во многие детские сады и школы. Горожанам приходится спать под несколькими одеялами и греть квартиры обогревателями.

- В понедельник, 23 сентября, утром в детском саду в Советском районе в группе было 13 градусов, - жалуется горожанка Екатерина. – Ребенок пошел в двух кофтах, колготках и штанах.

Утром в понедельник в регионе температура опускалась до минус трех градусов. Обещают заморозки и в ночь на вторник, 24 сентября.

Напомним, в Брянске отопительный сезон обещали начать 23 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр города. Котельные собираются запустить в течение пяти дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU