2019-09-23T11:00:25+03:00
Общество

Жители Брянска замерзают в квартирах

Отопительный сезон обещали начать 23 сентября
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
В ночь на вторник в регионе тоже обещают заморозки.В ночь на вторник в регионе тоже обещают заморозки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Жители Брянска замерзают в своих квартирах. Тепло еще не пришло во многие детские сады и школы. Горожанам приходится спать под несколькими одеялами и греть квартиры обогревателями.

- В понедельник, 23 сентября, утром в детском саду в Советском районе в группе было 13 градусов, - жалуется горожанка Екатерина. – Ребенок пошел в двух кофтах, колготках и штанах.

Утром в понедельник в регионе температура опускалась до минус трех градусов. Обещают заморозки и в ночь на вторник, 24 сентября.

Напомним, в Брянске отопительный сезон обещали начать 23 сентября. Соответствующее постановление подписал мэр города. Котельные собираются запустить в течение пяти дней.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24