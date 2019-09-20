23 сентября в Брянске стартует отопительный сезон

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-20T12:40:38+03:00

В первую очередь батареи станут теплыми в больницах, школах и детских садах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В Брянске назвали дату начала отопительного сезона. Он стартует 23 сентября. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.

Напомним, в Брянске подачу тепла обеспечивают 318 котельных. Как пояснили в городском комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, запуск котельных будет проходить по графику в течение пяти дней.

В первую очередь батареи станут теплыми в больницах, школах и детских садах. За две недели проведут пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.

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ИСТОЧНИК KP.RU