23 сентября в Брянске стартует отопительный сезон
В Брянске назвали дату начала отопительного сезона. Он стартует 23 сентября. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Макаров.
Напомним, в Брянске подачу тепла обеспечивают 318 котельных. Как пояснили в городском комитете по жилищно-коммунальному хозяйству, запуск котельных будет проходить по графику в течение пяти дней.
В первую очередь батареи станут теплыми в больницах, школах и детских садах. За две недели проведут пуско-наладочные работы внутридомовых систем отопления.
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ИСТОЧНИК KP.RU