В Брянске на улице Авиационной перестанут ходить троллейбусы
В Брянске из-за ремонта на улице Авиационной перестанут ходить троллейбусы на участке от проспекта Станке Димитрова до Городищенского поворота. Движение прекращается с 14.00 в субботу, 14 сентября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
Троллейбусные опоры будут переносить. Работы планируют завершить в течение недели.
С понедельника по троллейбусному маршруту №12 запустят автобусы. Больше машин выпустят на автобусном маршруте №1. На выходных, 14 и 15 сентября, дополнительного транспорта не обещали.
Напомним, в четверг на Авиационной на проезжую часть рухнула электроопора после того, как ее сбил дорожный каток. Столб упал на жигули. Водитель чудом остался жив.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU