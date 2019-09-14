2019-09-14T13:10:07+03:00
Общество

В Брянске на улице Авиационной перестанут ходить троллейбусы

Движение прекращается в 14.00 в субботу, 14 сентября
Марина АНТОНОВА
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Троллейбусы частично заменят автобусами.Троллейбусы частично заменят автобусами.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянске из-за ремонта на улице Авиационной перестанут ходить троллейбусы на участке от проспекта Станке Димитрова до Городищенского поворота. Движение прекращается с 14.00 в субботу, 14 сентября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Троллейбусные опоры будут переносить. Работы планируют завершить в течение недели.

С понедельника по троллейбусному маршруту №12 запустят автобусы. Больше машин выпустят на автобусном маршруте №1. На выходных, 14 и 15 сентября, дополнительного транспорта не обещали.

Напомним, в четверг на Авиационной на проезжую часть рухнула электроопора после того, как ее сбил дорожный каток. Столб упал на жигули. Водитель чудом остался жив.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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