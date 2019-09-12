В сети появилось видео падения столба на улице Авиационной в Брянске
На кадрах видно, что электроопору задел каток
Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В сети появилось жуткое видео падения столба у минирынка в Брянске. На кадрах видно, что электроопору задел каток. Затем столб рухнул на проезжую часть.
Напомним, о ЧП сообщили в соцсетях горожане днем в четверг,12 сентября. На ремонтируемом участке дороги на проезжающую мимо машину ВАЗ рухнул столб.
В комментариях пишут, что автомобилист остался жив. Он получил незначительные травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU