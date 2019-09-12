2019-09-12T18:38:02+03:00
Происшествия

В сети появилось видео падения столба на улице Авиационной в Брянске

На кадрах видно, что электроопору задел каток
Мария Дедкова
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Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"Фотографии и видео с места происшествия появились в соцсетях. Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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В сети появилось жуткое видео падения столба у минирынка в Брянске. На кадрах видно, что электроопору задел каток. Затем столб рухнул на проезжую часть.

Напомним, о ЧП сообщили в соцсетях горожане днем в четверг,12 сентября. На ремонтируемом участке дороги на проезжающую мимо машину ВАЗ рухнул столб.

В комментариях пишут, что автомобилист остался жив. Он получил незначительные травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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