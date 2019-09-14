В ДТП с маршруткой в Брянске пострадал один пассажир
В дорожно-транспортном происшествии с маршрутным такси №11 в Брянске пострадал один пассажир. Всего в микроавтобусе ехали шесть человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись по касательной. После этого легковушка врезалась в металлическое ограждение. Микроавтобус от удара заехал на бордюр на остановку общественного транспорта.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
Напомним, автоавария случилась утром в субботу, 14 сентября на перекрестке улицы Вали Сафроновой и Дуки.
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ИСТОЧНИК KP.RU