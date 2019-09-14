2019-09-14T10:47:41+03:00
Происшествия

В ДТП с маршруткой в Брянске пострадал один пассажир

Микроавтобус и иномарка столкнулись по касательной
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.
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В дорожно-транспортном происшествии с маршрутным такси №11 в Брянске пострадал один пассажир. Всего в микроавтобусе ехали шесть человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Маршрутка и легковой автомобиль столкнулись по касательной. После этого легковушка врезалась в металлическое ограждение. Микроавтобус от удара заехал на бордюр на остановку общественного транспорта.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области.

Напомним, автоавария случилась утром в субботу, 14 сентября на перекрестке улицы Вали Сафроновой и Дуки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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