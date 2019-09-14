2019-09-14T09:51:35+03:00
Происшествия

В Брянске столкнулись легковушка и маршрутное такси

Автоавария случилась утром 14 сентября на улице Дуки
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Сергей Дорошин.Фото: vk.com, Сергей Дорошин.
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В Советском районе Брянске столкнулись легковой автомобиль «Пежо» и маршрутное такси. Автоавария случилась на перекрестке улицы Дуки с улицей Вали Сафроновой утром в субботу, 14 сентября. Фотографии с места аварии опубликовали пользователи в соцсетях.

На снимках видно, что иномарка врезалась в металлический забор. Передняя часть машины полностью смята. Микроавтобус заехал на бордюр на остановке «Противопожарный центр» в сторону Кургана Бессмертия. На фотографиях видны пожарные машины.

Фото: vk.com, Светлана Михальченко.

Фото: vk.com, Светлана Михальченко.

О пострадавших пока не сообщают. Официальной информации от ОГИБДД по городу Брянску пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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