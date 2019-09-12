Дорогу на улице Романа Брянского не могли достроить из-за недобросовестных подрядчиков

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-12T10:10:12+03:00

Об этом заявил губернатор на заседании координационного совета

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Новую дорогу на улице Романа Брянского в Советском районе не могли достроить из-за недобросовестных подрядчиков. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз на заседании координационного совета по вопросам надзорной деятельности. Оно прошло 11 сентября в областном правительстве.

По словам главы региона, не могли сдать в эксплуатацию улицу Романа Брянского лишь потому, что фирма «Рога и копыта» вмешивалась в торги и не давала завершить объект. В России продумывают механизм усиления ответственности для недобросовестных подрядчиков, вплоть до введения уголовного состава за манипуляцию итогами конкурсов.

Напомним, выезд с улицы Романа Брянского на смоленскую трассу не могли доделать целый год. Фактически основное строительство дороги закончили в 2017 году. Но открыли ее только в 2018-м.

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ИСТОЧНИК KP.RU