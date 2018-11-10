В субботу открыли новую дорогу на улице Романа Брянского

В субботу, 10 ноября, в Советском районе Брянска открыли новую дорогу на улице Романа Брянского. Это обещали сделать еще вчера, но открытие перенесли. В десять часов утра на выезде на смоленскую трассу перерезали красную ленточку. Здесь установлен светофор, четыре полосы для движения, выехать можно направо и налево.

Выезд на смоленскую трассу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

С другой стороны – на выезде на улицу Авиационную – дорогу так и не достроили. Шесть полос внезапно обрываются и превращаются в две. Таким был заезд на парковку магазина еще до начала строительства.

Выезд на улицу Авиационную. Фото: vk.com, Александр Клягин.

Автомобилистам можно повернуть с Романа Брянского на Авиационную только направо. На выезде нарисовали временную разметку. Чтобы не разворачиваться на кольце у самолета, водители, по всей видимости, решили выезжать налево на светофоре, который установлен на переулке Пилотов. Пользователи пишут в соцсетях, что здесь сразу же образовалась огромная пробка. Судя по временной разметке, проехать от новой дороги до светофора на переулке Пилотов нельзя.

Движение по новой дороге открыли в субботу, 10 ноября.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В следующем году, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, планируют капитально отремонтировать улицу Авиационную. Дорогу расширят. А на перекрестке с улицей Романа Брянского установят светофор.

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