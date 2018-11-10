2018-11-10T13:43:11+03:00
Общество

В субботу открыли новую дорогу на улице Романа Брянского

Выехать с нее на улицу Авиационную можно только направо
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
Изменить размер текста:

В субботу, 10 ноября, в Советском районе Брянска открыли новую дорогу на улице Романа Брянского. Это обещали сделать еще вчера, но открытие перенесли. В десять часов утра на выезде на смоленскую трассу перерезали красную ленточку. Здесь установлен светофор, четыре полосы для движения, выехать можно направо и налево.

Выезд на смоленскую трассу. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Выезд на смоленскую трассу.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

С другой стороны – на выезде на улицу Авиационную – дорогу так и не достроили. Шесть полос внезапно обрываются и превращаются в две. Таким был заезд на парковку магазина еще до начала строительства.

Выезд на улицу Авиационную. Фото: vk.com, Александр Клягин.

Выезд на улицу Авиационную. Фото: vk.com, Александр Клягин.

Автомобилистам можно повернуть с Романа Брянского на Авиационную только направо. На выезде нарисовали временную разметку. Чтобы не разворачиваться на кольце у самолета, водители, по всей видимости, решили выезжать налево на светофоре, который установлен на переулке Пилотов. Пользователи пишут в соцсетях, что здесь сразу же образовалась огромная пробка. Судя по временной разметке, проехать от новой дороги до светофора на переулке Пилотов нельзя.

Движение по новой дороге открыли в субботу, 10 ноября. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Движение по новой дороге открыли в субботу, 10 ноября.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В следующем году, говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, планируют капитально отремонтировать улицу Авиационную. Дорогу расширят. А на перекрестке с улицей Романа Брянского установят светофор.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В крупных брянских магазинах нашли 85 образцов некачественных продуктов
В горящем доме в Выгоничском районе погиб 60-летний мужчина
До поселка Нерусса в Суземском районе построили новую дорогу
Во время пожара в Рогнединском районе погибла 40-летняя женщина
Брянский боец смешанных единоборств Николай Алексахин сразистся с американцем Крисом Кертисом
В Брянске отмечают День сотрудников органов внутренних дел
У брянского побратима - новый руководитель
В Клинцах торжественно открыли физкультурно-оздоровительный комплекс
Житель Дубровского района отправится в колонию за то, что заживо сжег свою мать
В Брянске увеличили количество маршруток №52
В Брянске за нарушение"комендантского часа" задержали трех подростков
В Брянске ограничат движение на улице Камозина и переулке Волгоградском
Из-за непогоды самолет из Санкт-Петербурга не смог приземлиться в Брянске
В Брянске полиция ищет свидетелей ДТП с шестилетним мальчиком
БРО ЛДПР поздравляет сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с Днем полиции
Бывшего сотрудника брянской колонии №6 будут судить за жестокую расправу над заключенным
В Брянскую область не пустили украинку с четырьмя шиншиллами
В Брянске водитель ВАЗа врезался в припаркованный автомобиль: пострадала 64-летняя женщина
У БМЗ учится Роскосмос
Чествуя Почетного гражданина Брянска
Обновлен центральный сквер Володарского района
24-летнего жителя Жуковки оштрафовали за экстремизм в соцсетях