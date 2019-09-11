В Брянске под землю провалилась ассенизаторская машина
Фотографии опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Фокинском районе Брянска под землю провалилась ассенизаторская машина. Фотографии, сделанные у дома №2а на улице Жилстроя, опубликовали 11 сентября в соцсетях.
Пользователи обеспокоены тем, что на месте машины мог оказаться человек.
Машины по откачке канализации не редко оказываются в разрушенных люках в Брянске. Последнюю похожую фотографию пользователи сделали в середине августа.
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ИСТОЧНИК KP.RU