В Брянске под землю провалилась ассенизаторская машина

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-11T12:48:29+03:00

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В Фокинском районе Брянска под землю провалилась ассенизаторская машина. Фотографии, сделанные у дома №2а на улице Жилстроя, опубликовали 11 сентября в соцсетях.

Пользователи обеспокоены тем, что на месте машины мог оказаться человек.

Машины по откачке канализации не редко оказываются в разрушенных люках в Брянске. Последнюю похожую фотографию пользователи сделали в середине августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU