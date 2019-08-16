В Брянске ассенизаторская машина провалилась в канализационный люк
Снимки происшествия опубликовали в соцсети[фото]
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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Ассенизаторская машина провалилась в канализационный люк в Брянске. Снимками происшествия очевидцы случившегося делятся в соцсети. Все произошло на улице Харьковской в Бежице днем в пятницу, 16 августа.
Спецавтомобиль приехал откачать воду и мусор из переполненной канализации, но сам попал в ловушку. В колодец угодило правое заднее колесо автомобиля. Самостоятельно выбраться из западни автомобиль не смог.
Фото: vk.com, "Типичный Брянск"
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ИСТОЧНИК KP.RU