В Брянске ассенизаторская машина провалилась в канализационный люк

СЕГОДНЯ 17:51 2019-08-16T17:52:00+03:00

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Ассенизаторская машина провалилась в канализационный люк в Брянске. Снимками происшествия очевидцы случившегося делятся в соцсети. Все произошло на улице Харьковской в Бежице днем в пятницу, 16 августа.

Спецавтомобиль приехал откачать воду и мусор из переполненной канализации, но сам попал в ловушку. В колодец угодило правое заднее колесо автомобиля. Самостоятельно выбраться из западни автомобиль не смог.

Фото: vk.com, "Типичный Брянск"

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ИСТОЧНИК KP.RU