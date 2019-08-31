Умер подросток, которого избил пьяный полицейский в Локте

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-31T11:51:12+03:00

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В субботу, 31 августа стало известно, что в больнице умер 17-летний подросток, которого избил пьяный полицейский в Локте. За жизнь парня медики боролись больше двух недель. Ему провели сложную операцию, при которой потребовалась трепанация черепа. Но, к сожалению, спасти подростка не удалось. Об этом в соцсети сообщили знакомые семьи.

Напомним, травмы, после которых 17-летний парень из Локтя впал в кому, ему нанес пьяный полицейский Денис Терехов в одном из местных кафе. После этого полицейского уволили из органов, а его начальство привлекли к ответственности. Экс-стража порядка арестовали на два месяца. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Но теперь статью могут переквалифицировать.

Редакция "Комсомольской правды" в Брянске" выражает соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU