В Локте пьяного полицейского подозревают в избиении 17-летнего посетителя кафе

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-14T12:23:37+03:00

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В брянском поселке Локоть полицейского подозревают в том, что он избил 17-летнего посетителя местного кафе. Это случилось вечером во вторник, 13 августа. Молодого человека в тяжелом состоянии госпитализировали.

- На заместителя начальника отдела полиции «Брасовский» МО МВД России «Навлинский» завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Подозреваемого задержали. Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, правоохранитель в тот вечер был пьян. В полиции отмечают, что сотрудник находился не на службе, в гражданской одежде. И проводят собственную проверку инцидента.

- Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел Брянской области по дискредитирующим основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Его непосредственные руководители также будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом.

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ИСТОЧНИК KP.RU