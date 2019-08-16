2019-08-16T13:21:04+03:00
Общество

Экс-полицейского, избившего 17-летнего парня в Локте, арестовали на два месяца

За жизнь молодого человека борются врачи
Елена РАКОВА
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Ближайшие два месяца экс-полицейский проведет под стражей.Ближайшие два месяца экс-полицейский проведет под стражей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Бывшего полицейского, которого подозревают в жестоком избиении 17-летнего парня в кафе в Локте, арестовали. По решению суда 36-летний экс-страж порядка ближайшие два месяца проведет под стражей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Тем временем, за жизнь молодого человека, получившего в драке тяжелые травмы, борются медики.

Напомним, потасовка произошла вечером 13 августа. По версии следствия, в тот вечер нетрезвый заместитель начальника отдела полиции "Брасовский" в кафе в поселке Локоть во время конфликта избил 17-летнего посетителя заведения. Парня в тяжелом состоянии отвезли больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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