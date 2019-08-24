Нападающий калининградской «Балтики» Максим Пичугин стал игроком брянского «Динамо»

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-24T09:57:17+03:00

Футболист только что прошел реабилитацию после травмы

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Нападающий калининградской «Балтики» 20-летний Максим Пичугин стал игроком брянского «Динамо». Футболист выходил на поле в игре с подмосковной командой «Химки-М» 23 августа.

- Максим Пичугин - талантливый парень, у него есть хорошие задатки, - сказал на послематчевой пресс-конференции тренер брянской команды Александр Горбачев. – Но он находится не в игровом тонусе. Футболист после травмы, у него была реабилитация. Ему надо еще работать и работать.

Максим Пичугин – кандидат в мастера спорта.

Фото: vk.com, ФК "Динамо-Брянск".

Напомним, брянское «Динамо» в пятницу обыграло подмосковные «Химки-М» со счетом 1:0. Сине-белые играли в меньшинстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU