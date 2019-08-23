2019-08-23T20:23:03+03:00
Спорт

Брянское "Динамо" обыграло подмосковные "Химки-М" со счетом 1:0

Сине-белые одержали победу в меньшинстве
Елена РАКОВА
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Брянское "Динамо" после шести туров занимает первую строчку в турнирной таблице.Брянское "Динамо" после шести туров занимает первую строчку в турнирной таблице.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В пятницу, 23 августа, в Брянске прошла очередная игра футбольного клуба "Динамо". На этот раз брянские игроки принимали на своем поле игроков команды "Химки-М" из Московской области.

Сразу два изменения сделал тренерский штаб в привычном составе команды сине-белых. Вместо дисквалифицированного Дмитрия Пикатова - Сергей Цуканов. А травмированного Николая Вдовиченко сменил Артемий Укомский.

Первый тайм прошел на встречных курсах. Команды атаковали и контратаковали. Но в первой 45-минутке ворота так и остались нераспечатанными.

После перерыва боевой настрой у команд усилился. А через несколько минут после начала второго тайма за нарушение с поля удалили Сергея Цуканова. Однако динамовцы упорно продолжали атаковать.

И под занавес игры, на 80-й минуте, гол забил Артемий Укомский. Соперники ничего не смогли противопоставить. Матч так и закончился со счетом 1:0 в пользу "Динамо".

После шести туров "Динамо" Брянск находится на первой строчке турнирной таблицы с 15 очками и пятью победами в активе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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