Из брянского перинатального центра из-за травли уволились семь медиков
Из нового брянского перинатального центра уволились двое врачей и пять сотрудников среднего медицинского персонала. Это связано с травлей медиков после гибели новорожденных, сказал глава Брянской области на пресс-конференции 20 августа.
Напомним, 11 новорожденных умерли в перинатальном центре за три месяца сразу после открытия. 8 марта 2017 года отделение горбольницы №1 торжественно открыл Владимир Путин. В конце июня следователи завели уголовное дело по факту смерти детей.
В декабре 2018 года расследование дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи так и не завершилось. Потерпевшие обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на личном приеме. После этого уголовное дело передали центральному аппарату СК России. Его расследование пока не завершено.
Тема гибели младенцев в регионе не утихает до сих пор. В июле 2019 года в отделении Брянской областной детской больницы умерли сразу семь новорожденных детей. По словам главврача, младенцев привезли не только из перинатального центра, но и из других роддомов Брянской области. До этого месяца младенческая смертность в Брянской области за полгода оказалась одной из самой низкой в России.
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ИСТОЧНИК KP.RU