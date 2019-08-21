Из брянского перинатального центра из-за травли уволились семь медиков

СЕГОДНЯ 12:07 2019-08-21T13:34:20+03:00

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Из нового брянского перинатального центра уволились двое врачей и пять сотрудников среднего медицинского персонала. Это связано с травлей медиков после гибели новорожденных, сказал глава Брянской области на пресс-конференции 20 августа.

Напомним, 11 новорожденных умерли в перинатальном центре за три месяца сразу после открытия. 8 марта 2017 года отделение горбольницы №1 торжественно открыл Владимир Путин. В конце июня следователи завели уголовное дело по факту смерти детей.

В декабре 2018 года расследование дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи так и не завершилось. Потерпевшие обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину на личном приеме. После этого уголовное дело передали центральному аппарату СК России. Его расследование пока не завершено.

Тема гибели младенцев в регионе не утихает до сих пор. В июле 2019 года в отделении Брянской областной детской больницы умерли сразу семь новорожденных детей. По словам главврача, младенцев привезли не только из перинатального центра, но и из других роддомов Брянской области. До этого месяца младенческая смертность в Брянской области за полгода оказалась одной из самой низкой в России.

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ИСТОЧНИК KP.RU