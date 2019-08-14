Младенческая смертность в Брянской области оказалась одной из самых низких в стране

СЕГОДНЯ 16:31 2019-08-14T16:34:18+03:00

За полгода в регионе умерло 13 детей до одного года

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В Брянской области младенческая смертность оказалась одной из самых низких в стране. Статистические данные за полгода опубликовал Росстат. С января по июль 2019 года в регионе умерло 13 детей до одного года. Это на пять младенцев меньше, чем в 2018 году.

Показатель на 1000 родившихся составил 2,4. Меньше детей на количество родившихся умерло только в Магаданской области – 1,4 на 1000. А в Ненецком автономном округе вообще не зафиксировали младенческих смертей.

При этом только в июле в Брянской областной детской больнице умерло семь младенцев. Детей как родившихся с нормальным весом, так и недоношенных, госпитализировали из роддомов Брянска и районов области.

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ИСТОЧНИК KP.RU