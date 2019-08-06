В брянской больнице скончались семь младенцев
В июле в Брянской областной детской больнице умерли семь младенцев. Детей госпитализировали в медучреждение из роддомов Брянска и больниц в районах.
Что стало причиной смертей младенцев, выясняют эксперты.
- Какие-либо выводы делать пока рано, - цитирует главврача больницы Виктора Алексу телеканал «Городской». - Среди погибших детей были как родившиеся с нормальным весом, так и глубоко недоношенные. После получения заключений по каждому случаю, мы направим результаты в департамент здравоохранения.
Если выяснится, что в смерти детей есть вина медиков, к делу подключатся правоохранители.
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ИСТОЧНИК KP.RU