В брянской больнице скончались семь младенцев

СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-06T09:22:19+03:00

Если выяснится, что в смерти детей есть вина медиков, к делу подключатся правоохранители. Фото: Алексей ФОКИН

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В июле в Брянской областной детской больнице умерли семь младенцев. Детей госпитализировали в медучреждение из роддомов Брянска и больниц в районах.

Что стало причиной смертей младенцев, выясняют эксперты.

- Какие-либо выводы делать пока рано, - цитирует главврача больницы Виктора Алексу телеканал «Городской». - Среди погибших детей были как родившиеся с нормальным весом, так и глубоко недоношенные. После получения заключений по каждому случаю, мы направим результаты в департамент здравоохранения.

Если выяснится, что в смерти детей есть вина медиков, к делу подключатся правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU