Брянские застройщики предложили продавать соцжилье по 40 тысяч рублей за квадратный метр

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-15T16:30:32+03:00

Застройщики не охотно выходят на аукционы и по строительству социальных объектов в новых микрорайонах. Фото: Тимур ХАНОВ

Тогда бы программу для сирот давно бы выполнили

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Брянские застройщики предложили продавать социальное жилье для сирот и врачей по 40 тысяч за квадратный метр. Об этом рассказал губернатор на встрече со строителями в областном правительстве 14 августа. В этом случае государственную программу по обеспечению жильем сирот давно бы выполнили.

Строители говорят, что цена, за которую покупают квартиры для сирот – 30,4 тысячи за квадратный метр, слишком низкая. Реальная цена на квартиры – 35 тысяч рублей.

При этом весной в Новозыбкове разгорелся скандал из-за низкого качества социального жилья для сирот. В квартирах образовалась плесень. Часть стены просела. Похожая ситуация сложилась с таким же домом для сирот в поселке Климово. И вряд ли цена квадратного метра в такой квартире может быть 35 тысяч рублей. Когда однокомнатную квартиру в 33 метра не могут продать и за полмиллиона рублей. А получается, что государство ее купило за миллион рублей.

При этом брянские застройщики не охотно выходят на аукционы и по строительству социальных объектов в новых микрорайонах: детских садов, школ и поликлиник. 30 процентов торгов выиграли фирмы из Москвы, Чечни и Санкт-Петербурга. Из восьми строящихся спортивных объектов определили подрядчика только в двух случаях. Судя по всему, брянским строителям это невыгодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU