В Новозыбкове сироты пожаловались на плесень в новых квартирах

В брянском городе Новозыбков сироты пожаловались на плесень в новых квартирах. Фотографии дома №25а на улице Рос публикуют в социальных сетях. На снимках – немного просевшая стена дома. Кстати, тут же фото стены после ремонта. Не устроили сирот и входные двери в квартиры и дверь с домофоном.

Фото: vk.com, Оксана Инашевская.

Одна из обладательниц новой квартиры в доме пожаловалась на плесень. Она образовалась на стене у стыка с потолком. Жильцы считают, что дом сдали с недоделками, при этом максимально экономя на строительных материалах.

Фото: vk.com, Оксана Инашевская.

- Жительница, которая сфотографировала плесень в квартире, до сих пор не заключила договор с газовиками, - рассказали «Комсомольской правде» в Брянске» в отделе опеки и попечительства администрации города Новозыбков. – Поэтому квартира всю зиму не отапливалась. Судя по всему, плесень образовалась именно из-за этого. Что касается внешней кирпичной стены, каждый дом дает усадку. На стене потрескалась штукатурка. Ее отремонтировали.

Фото: vk.com, Оксана Инашевская.

Ключи от новых квартир новозыбковские сироты получили 19 декабря прошлого года. Каждое жилье обошлось почти в 950 тысяч рублей. В квартирах сделан ремонт, установлены сантехника, газовая плита и колонка.

КСТАТИ

Похожая история произошла в брянском поселке Климово. В начале марта прокуратура нашла нарушения при строительстве дома для сирот на улице Лесной. Типовой трехэтажный дом был возведен по такому же проекту, как и в Новозыбкове. Его ввели в эксплуатацию летом 2017 года. В доме была плохая вентиляция. В оконных рамах не установили воздушные клапаны для микропровертивания. Не везде были оборудованы вентиляционные решетки. Строители не обустроили отвод воды с крыши. За полтора года после того, как дом ввели в эксплуатацию, управляющую компанию так и не выбрали. Прокуратура потребовала от директора компании-застройщика и главы администрации Климовского района устранить нарушения.

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