СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-13T13:41:18+03:00

О пропаже девушки стало известно несколько часов назад

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В Жуковском районе нашли живой пропавшую 19-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсети.

О пропаже девушки стало известно несколько часов назад. Тревогу забили бабушка и дедушка пропавшей. Внучка уехала вечером 12 августа кататься на велосипеде. Около девяти часов вечера позвонила родным и сказала, что собирается ехать домой. Но так и не приехала.

Во вторник велосипедистку нашли.

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ИСТОЧНИК KP.RU