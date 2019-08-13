В Жуковском районе нашли живой пропавшую 19-летнюю велосипедистку
О пропаже девушки стало известно несколько часов назад
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В Жуковском районе нашли живой пропавшую 19-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск" в соцсети.
О пропаже девушки стало известно несколько часов назад. Тревогу забили бабушка и дедушка пропавшей. Внучка уехала вечером 12 августа кататься на велосипеде. Около девяти часов вечера позвонила родным и сказала, что собирается ехать домой. Но так и не приехала.
Во вторник велосипедистку нашли.
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ИСТОЧНИК KP.RU