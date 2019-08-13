В Жуковке ищут пропавшую 19-летнюю Анастасию Выводцеву

СЕГОДНЯ 11:23 2019-08-13T12:37:40+03:00

Девушка уехала кататься на велосипеде вечером 12 августа и не вернулась

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В брянском городе Жуковка ищут пропавшую 19-летнюю Анастасию Выводцеву. Объявление о пропаже появилось в соцсетях.

Родственники пишут, что девушка около пяти часов вечера в понедельник, 12 августа, поехала кататься на велосипеде. Около семи часов вечера ее видели возле лицея №1. В 20.55 она последний раз разговаривала с родными по телефону и сказала, что собирается ехать домой. Но до сих пор велосипедистка не вернулась. На звонки она больше не отвечала.

Волонтеры поискового отряда сообщают приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы, зеленые глаза. Девушка была одета в черную футболку с рисунком, джинсовые шорты, обуты в серые кроссовки. Добровольцы пишут, что Анастасия Выводцева нуждается в медицинской помощи.

Телефоны родных пропавшей девушки: 8-919-290-32-88 - бабушка Людмила Петровна

8-915-532-12-45 - дедушка Михаил Митрофанович.

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ИСТОЧНИК KP.RU