2019-08-13T12:41:44+03:00
Происшествия

В Брянске оштрафовали владельца маршрутки, в которой в ДТП погибли пассажиры

Индивидуальный предприниматель должен заплатить 105 тысяч рублей
Марина АНТОНОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.
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В Брянске оштрафовали индивидуального предпринимателя, чья маршрутка попала в смертельное ДТП 1 июля в Унечском районе. Перевозчик должен заплатить 105 тысяч рублей.

Прокуратура выяснила во время проверки, что предприниматель не совершенствовал навыки водителей оказания первой помощи и не организовал проверку прохождения медосмотров.

- Кроме того, ИП Плющевым не обеспечено соответствие профессиональным и квалификационным требованиям лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, нe проводится ежегодное планирование мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, - говорится в отчете областной прокуратуры.

В отношении перевозчика возбудили четыре административных дела, по трем из них уже есть решения. Одно дело находится на рассмотрении в Арбитражном суде Брянской области. Расследование уголовного дела по факту смертельной автоаварии находится на контроле прокуратуры.

Напомним, ДТП случилось в 13.20 1 июля на 144-м километре трассы Брянск-Новозыбков. Автомобилист за рулем фуры «Вольво» при развороте столкнулся с маршрутным такси. 52-летняя, 54-летняя пассажирки и 25-летний пассажир микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще девять пострадавших госпитализировали. Троих - отпустили домой с назначением лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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