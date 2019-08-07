2019-08-07T11:25:00+03:00
Общество

Брянская студентка опубликовала видео танца в центре города

Девушка танцует на лестнице на бульваре Гагарина и у здания областной Думы
Марина АНТОНОВА
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Фото: скриншот с видео.Фото: скриншот с видео.
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Очередная брянская студентка опубликовала в соцсети видео танца в центре города. Девушка танцует на лестнице на бульваре Гагарина, у граффити на заборе парка Толстого, у зданий библиотеки имени Тютчева и областной Думы. На этот раз откровенные танцы до памятников не добрались.

Мнения горожан и сейчас разделились. Кто-то порадовался, что молодая девушка занята неплохим делом в отличие от многих ее ровесников. Других ее танец не впечатлил, но и не оскорбил.

Напомним, другую брянскую танцовщицу оштрафовали на 30 тысяч рублей за видео танца на памятнике на Кургане Бессмертия. Ее признали виновной по административной статье «Мелкое хулиганство». Девушка оправдывалась, что выбрала место только из-за красивого вида. А что это место значит для других горожан, не подумала.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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