Впервые в истории: девушку из Брянска оштрафовали на 30 тысяч рублей за "неуважение к обществу"

В Брянске 22-летнюю девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за бесстыдный танец на Кургане Бессмертия. Административное дело рассматривали в Советском районном суде в конце мая. По его итогам танцовщицу признали виновной в мелком хулиганстве. В том числе, в распространении через интернет информации, выраженной в неприличной форме, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации". Этот пункт в статье появился только в марте этого года. И применили его впервые в России. Причем, девушке назначили минимальное наказание по этой статье.

На заседании суда девушка признала себя виновной. В свое оправдание она сказала, что просто хотела снять красивое видео. И выбрала для этого площадку на Кургане Бессмертия. Она не хотела оскорбить память погибших во время Великой Отечественной войны.

Курган Бессмертия в Брянске является памятником регионального значения. В его основании лежит земля с братских могил Брянской области, городов-героев СССР и болгарской шипки. В насыпи Кургана лежит капсула времени с посланием потомкам.

В основании Кургана Бессмертия лежит земля с братских могил.Фото: Марина АНТОНОВА

Напомним, видео откровенного танца на смотровой площадке у подножия звезды на Кургане Бессмертия жительница Брянска опубликовала в своем Инстаграм в конце апреля. Брянцы стали активно обсуждать ролик. Некоторым танец понравился. Другие посчитали, что исполнять подобное на памятнике, посвященном павшим воинам, недопустимо. 6 мая танцовщицу пригласили в полицию на беседу. И только 14 мая на девушку составили административный протокол.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».