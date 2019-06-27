2019-06-27T15:11:44+03:00
Общество

Впервые в истории: девушку из Брянска оштрафовали на 30 тысяч рублей за "неуважение к обществу"

В суде танцовщица признала свою вину
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Девушка объяснила, что просто хотела снять красивое видео. Фото: vk.com, кадр из видео.Девушка объяснила, что просто хотела снять красивое видео. Фото: vk.com, кадр из видео.
Изменить размер текста:

В Брянске 22-летнюю девушку оштрафовали на 30 тысяч рублей за бесстыдный танец на Кургане Бессмертия. Административное дело рассматривали в Советском районном суде в конце мая. По его итогам танцовщицу признали виновной в мелком хулиганстве. В том числе, в распространении через интернет информации, выраженной в неприличной форме, которая "оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации". Этот пункт в статье появился только в марте этого года. И применили его впервые в России. Причем, девушке назначили минимальное наказание по этой статье.

На заседании суда девушка признала себя виновной. В свое оправдание она сказала, что просто хотела снять красивое видео. И выбрала для этого площадку на Кургане Бессмертия. Она не хотела оскорбить память погибших во время Великой Отечественной войны.

Курган Бессмертия в Брянске является памятником регионального значения. В его основании лежит земля с братских могил Брянской области, городов-героев СССР и болгарской шипки. В насыпи Кургана лежит капсула времени с посланием потомкам.

В основании Кургана Бессмертия лежит земля с братских могил. Фото: Марина АНТОНОВА

В основании Кургана Бессмертия лежит земля с братских могил.Фото: Марина АНТОНОВА

Напомним, видео откровенного танца на смотровой площадке у подножия звезды на Кургане Бессмертия жительница Брянска опубликовала в своем Инстаграм в конце апреля. Брянцы стали активно обсуждать ролик. Некоторым танец понравился. Другие посчитали, что исполнять подобное на памятнике, посвященном павшим воинам, недопустимо. 6 мая танцовщицу пригласили в полицию на беседу. И только 14 мая на девушку составили административный протокол.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

Танец на Кургане Бессмертия в Брянске.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Бесплатная медпомощь, о которой вы не знали: эксперты рассказали о главных правилах, как качественно лечиться по полису ОМС
«Комсомолка» провела конференцию, где ведущие специалисты разложили по полочкам все последние нововведения для пациентов, врачей и пояснили, как воспользоваться своими правами на практике
Губернатор Александр Дрозденко: «Если водитель не нарушает правила дорожного движения, нужно давать ему скидку на автострахование»
На заседании Госсовета в Кремле глава Ленинградской области предложил ужесточить наказание для лихачей и ввести поощрения для добросовестных автовладельцев
Глава Национального антикоррупционного комитета: Любая попытка давления на суд должна рассматриваться как преступление
Кирилл Кабанов поделился с «КП» мнением о том, когда наша судебно-правоохранительная система перестанет быть зависимой и станет беспристрастной
Новости 24
На Первомайском мосту в Брянске устанавливают освещение
Благодаря эффективной работе экономики, грамотной бюджетной политике в Брянской области выделены дополнительные средства на здравоохранение, культуру, строительство детских садов и дорог
В Государственной Думе отметили огромный вклад Брянской области в развитие России
По факту загрязнения стародубской реки расследуют уголовное дело
В Брянске задержали двух торговцев оружием и взрывчаткой
В Брянске на переходе на улице Авиационной сбили 17-летнюю девушку
Бывший сотрудник колонии получил условный срок за продажу мобильников заключенным
Брянску выделили больше 24 миллионов рублей на строительство приюта для бездомных животных
Трансмашхолдинг тестирует новый грузовой тепловоз 3ТЭ25К2М
В Карачеве родители пожаловались на неэтичное поведение школьной медсестры
В Мглине хотят лишить полномочий депутата, не рассказавшего о своих доходах
В Карачевском районе насмерть разбился велосипедист
27-летнего брянца будут судить за нападения на сотрудников букмекерской конторы и заправки
Мусорную проблему страны бизнес не должен решать за счет наших граждан