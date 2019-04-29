2019-04-29T13:12:40+03:00
Общество

В Брянске девушка станцевала на звезде на Кургане Бессмертия

Видео она опубликовала в соцсети
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com.Фото: vk.com.
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В Брянске девушка станцевала на памятнике на Кургане Бессмертия. В погоне за популярностью видео откровенного танца она опубликовала в соцсети в понедельник, 29 апреля.

Брянцы активно обсуждают и, в основном, осуждают поступок девушки. Пользователи пишут, что памятник посвящен погибшим в Великой Отечественной войне солдатам. Поэтому откровенные танцы недопустимы в этом месте. К тому же, накануне праздника 9 Мая. Некоторые предложили танцовщице не эпатировать публику, а устроить бесплатный мастер-класс в парке, где ее могли бы поддержать единомышленники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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