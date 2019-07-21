2019-07-21T11:10:27+03:00
Происшествия

В Брянской области по факту гибели на пожаре пенсионера в доме-интернате завели уголовное дело

Тело 71-летнего мужчины нашли после того, как потушили пожар
Марина АНТОНОВА
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ЧП в селе Дарковичи случилось ночью 21 июля.ЧП в селе Дарковичи случилось ночью 21 июля.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Брянской области по факту гибели на пожаре пожилого постояльца в Дарковичском доме-интернате для престарелых и инвалидов завели уголовное дело. Тело 71-летнего мужчины нашли около четырех часов утра в воскресенье, 21 июля, после того, как потушили огонь в одном из корпусов.

Дело завели по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Следователи выяснят, соблюдались ли в здании правила пожарной безопасности. А также дадут правовую оценку действиям или бездействию руководства интерната, ответственных за безопасность в учреждении и должностных лиц контролирующих органов.

- На данный момент проводится осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.

Предварительной причиной пожара называют непотушенную сигарету.

Напомним, комната на первом этаже дома-интерната загорелась около половины второго ночи в воскресенье, 21 июля. В 2.18 пожар потушили. На место выезжали восемь автоцистерн. Персонал интерната эвакуировал самостоятельно 39 человек. Погибший мужчина жил в комнате, где случился пожар.

Проверки по факту ЧП проводят прокуратура, МВД и отдел надзорной деятельности МЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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