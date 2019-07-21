Во время пожара в брянском доме-интернате погиб 71-летний пенсионер

Во время пожара в Дарковичском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Брянском районе погиб 71-летний мужчина. ЧП случилось в ночь на воскресенье, 21 июля. Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 1.32. На место выехали восемь пожарных машин. Через десять минут спасатели прибыли.

- Горела комната на первом этаже площадью 20 квадратных метров во втором корпусе дома-интерната, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. – На тушении работали восемь звеньев газодымозащитной службы. С огнем удалось справиться через 36 минут, в 2.18 пожар потушили.

В корпусе живет 97 человек. Сотрудники интерната эвакуировали из них 39 пенсионеров. Жизни остальных ничего не угрожало.

- По предварительной версии, комната загорелась из-за непотушенной сигареты, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Погибший мужчина жил в помещении, где случился пожар.

Проверку по факту ЧП организовала прокуратура Брянского района. Специалисты выяснят, соблюдали ли в учреждении требования пожарной безопасности. Свои проверки устроят полицейские и районный отдел надзорной деятельности и профилактической работы.

Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они дадут правовую оценку действиям или бездействию руководства дома-интерната, ответственных за безопасность сотрудников и контролирующих органов.

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