СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-08T16:46:21+03:00

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Двухэтажные вагоны добрались до вокзала «Брянск-Орловский». Фотографии со станции опубликовали пользователи в соцсети. На снимках видно, что двухэтажный поезд стоит на перроне. Из него, правда, никто не выходит, и никто не заходит. По всей видимости, это тестовая поездка новых вагонов.

Сначала поезд заметили на одном из переездов Брянска. В комментариях пишут, что новый состав будет ходить из Брянска в Москву. Официально эту информацию пока не подтвердили.

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ИСТОЧНИК KP.RU