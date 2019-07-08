2019-07-08T16:46:21+03:00
Общество

Двухэтажные вагоны добрались до вокзала «Брянск-Орловский»

Пользователи публикуют фотографии нового состава
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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Двухэтажные вагоны добрались до вокзала «Брянск-Орловский». Фотографии со станции опубликовали пользователи в соцсети. На снимках видно, что двухэтажный поезд стоит на перроне. Из него, правда, никто не выходит, и никто не заходит. По всей видимости, это тестовая поездка новых вагонов.

Сначала поезд заметили на одном из переездов Брянска. В комментариях пишут, что новый состав будет ходить из Брянска в Москву. Официально эту информацию пока не подтвердили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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