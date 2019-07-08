В Брянске заметили двухэтажный поезд
Фотографию состава опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, Андрей Долматов.
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В Брянске на одном из железнодорожных переездов заметили двухэтажный пассажирский поезд. Фотографии состава опубликовали в соцсетях.
В комментариях пишут, что поезд заменит четырехчасовой экспресс, который идет днем из Брянска в Москву. Но официально эту информацию пока не подтвердили. На снимках – купейный вагон. А из Брянска в столицу, в основном, ездят на сидячих местах.
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ИСТОЧНИК KP.RU