В Брянске заметили двухэтажный поезд

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-08T14:40:09+03:00

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В Брянске на одном из железнодорожных переездов заметили двухэтажный пассажирский поезд. Фотографии состава опубликовали в соцсетях.

В комментариях пишут, что поезд заменит четырехчасовой экспресс, который идет днем из Брянска в Москву. Но официально эту информацию пока не подтвердили. На снимках – купейный вагон. А из Брянска в столицу, в основном, ездят на сидячих местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU