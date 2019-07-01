2019-07-01T14:16:06+03:00
Общество

В Брянске на Кургане Бессмертия у площадки для воркаута запретили ходить пешеходам

На дорожке поставили запрещающий знак
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске на Кургане Бессмертия у спортивной площадки для воркаута запретили ходить пешеходам. Соответствующий запрещающий знак поставили недалеко от звезды на дорожке, по которой ездят машины. Фотографии знака появились в социальных сетях.

Кстати, с автомобилями в парке давно борются общественники. Через шлагбаум со стороны улицы Дуки продолжают проезжать водители. Правда, официально по парку ездить нельзя. На это имеет право только спецтранспорт или автомобили дорожной службы. Но дорожку, ведущую в парк, решили все же оставить для машин.

В комментариях брянцы вспомнили, что на Кургане зимой стоят таблички, запрещающие кататься со склонов памятника. На газонах нельзя выгуливать собак. Теперь еще можно установить запретные знаки для танцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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