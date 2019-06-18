2019-06-18T09:53:02+03:00
Происшествия

В Брянске родственники погибшего на проспекте Московском велосипедиста ищут свидетелей аварии

Очевидцы говорят, что грузовик проехал на красный свет светофора
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске родственники погибшего на проспекте Московском 20-летнего велосипедиста ищут свидетелей аварии. С просьбой найти видеозапись с регистратора момента ДТП обратилась старшая сестра молодого человека. Очевидцы сообщают, что водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора. Велосипедист не спешился и пытался проехать регулируемый пешеходный переход.

В официальной сводке ОГИБДД по городу Брянску информация о том, какой свет горел на светофоре, отсутствует. Напомним, автоавария случилась около одиннадцати часов вечера в субботу, 15 июня, у дома №5. 19-летний водитель грузовика двигался со стороны улицы Шолохова в сторону улицы Калинина. Велосипедист от полученных травм погиб на месте ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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