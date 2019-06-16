В Фокинском районе Брянска водитель КамАЗа насмерть сбил велосипедиста
ДТП произошло поздно вечером 15 июня
Фото: vk.com, "Типичный Брянск", Рома Фокинский.
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В Фокинском районе Брянска водитель КамАЗа насмерть сбил велосипедиста. ДТП произошло около одиннадцати часов вечера у остановки "Школа №51".
Как пишут очевидцы ДТП с соцсети, в момент столкновения велосипедист переходил дорогу на зеленый свет светофора. А водитель грузовика проехал на красный.
Более подробно обстоятельства и причины ДТП предстоит выяснить правоохранителям.
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ИСТОЧНИК KP.RU