Подробности ДТП на трассе в Навлинском районе: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:37 2019-06-02T10:38:35+03:00

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Появились подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось утром 1 июня на трассе в Навлинском районе. Столкнулись грузовик МАЗ и «Форд Мондео». Травмы получили водитель и пассажирка легковушки, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария случилась около половины девятого утра на 404-м километре автодороги М-3 «Украина». 65-летний водитель МАЗа ехал со стороны Навли в сторону автозаправки. Он не уступил дорогу и столкнулся с «Фордом», за рулем которого был 28-летний мужчина. Легковушка двигалась по главной дороге со стороны Брянска в сторону Севска.

Водитель «Форда» получил травму головы. Его направили в Брянскую областную больницу. 28-летнюю пассажирку иномарки с ушибом грудной клетки и раной колена госпитализировали в Навлинскую районную больницу.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU