На трассе в Навлинском районе столкнулись грузовик и легковушка

СЕГОДНЯ 11:27 2019-06-01T11:27:18+03:00

В ДТП пострадал человек

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На трассе в Навлинском районе утром в субботу, 1 июня, столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 404-м километре автодороги М-3 «Украина» поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8.24.

На место аварии выехали сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. В автоаварии пострадал человек, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области. Спасателям пришлось смывать топливо с дороги.

Информации о ДТП от УГИБДД по Брянской области пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU