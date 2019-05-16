В Советском районе Брянска построят скейт-парк
В Советском районе Брянска построят скейт-парк. Деньги выделят по программе инициативного бюджетирования.
Создать подобное общественное пространство предложила ученица 10-го класса школы №9 Ксения Королева, сообщают в областном правительстве. Из 140 заявок по программе комиссия одобрила 89. Большинство проектов будут реализовывать в районах области. В этом году на программу выделят 100 миллионов рублей из регионального бюджета.
Напомним, скейт-парк обещают построить и в Майском парке в Бежице. В этом году его ждет большая реконструкция.
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ИСТОЧНИК KP.RU