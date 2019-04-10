В Майском парке в Бежице появится скейт-парк и фонтан

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-10T11:46:12+03:00

На ремонт потратят от 80 до 100 миллионов рублей

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В Майском парке в Бежицком районе Брянска появится скейт-парк, веревочный парк, фонтан. Общественную территорию будут ремонтировать по проекту Ольги Грозевой. На работы потратят от 80 до 100 миллиона рублей. Их выделяют по программе "Формирование комфортной городской среды". По словам автора, на реализацию проекта нужно 100 миллионов рублей. Но выделяют только 80. Власти обещали при необходимости увеличить финансирование ремонта этой общественной территории.

В Майском парке установят воркаут-площадку, киоски, четыре беседки, замостят дорожки, отремонтируют летнюю эстраду. На ней можно будет смотреть фильмы. В парке оборудуют стационарный туалет, сообщают в пресс-службе горсовета.

Сейчас в парке кронируют и удаляют аварийные деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU