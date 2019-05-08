Артистку брянского драмтеатра Светлану Сыряную наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»

СЕГОДНЯ 09:05 2019-05-08T09:05:57+03:00

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Артистку брянского драмтеатра, заслуженную артистку России, Светлану Сыряную наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал в конце апреля президент России. Светлану Сыряную отметили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

В 1978 году Светлана Ивановна окончила Ярославское театральное училище по специальности «актер драматического театра и кино». Сначала служила в Русском драматическом театре в Йошкар-Оле, потом – в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого. Артистка задействована в спектаклях: спектаклях «Палата бизнес-класса», «Чудо святого Антония», «Боинг-боинг», «Ревизор», «Тетки», «Вдовий пароход», «Зойкина квартира», «Девичник», «Дикарь», «Божьи одуванчики», «Женитьба», «Капитанская дочка», «Касатка», «Ромео и Джульетта» и «Старомодная комедия».

Напомним, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил также руководитель Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуард Амбарцумян.

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ИСТОЧНИК KP.RU