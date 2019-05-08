Артистку брянского драмтеатра Светлану Сыряную наградили орденом «За заслуги перед Отечеством»
Артистку брянского драмтеатра, заслуженную артистку России, Светлану Сыряную наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал в конце апреля президент России. Светлану Сыряную отметили за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.
В 1978 году Светлана Ивановна окончила Ярославское театральное училище по специальности «актер драматического театра и кино». Сначала служила в Русском драматическом театре в Йошкар-Оле, потом – в Брянском театре драмы имени Алексея Толстого. Артистка задействована в спектаклях: спектаклях «Палата бизнес-класса», «Чудо святого Антония», «Боинг-боинг», «Ревизор», «Тетки», «Вдовий пароход», «Зойкина квартира», «Девичник», «Дикарь», «Божьи одуванчики», «Женитьба», «Капитанская дочка», «Касатка», «Ромео и Джульетта» и «Старомодная комедия».
Напомним, орден «За заслуги перед Отечеством» II степени получил также руководитель Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуард Амбарцумян.
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ИСТОЧНИК KP.RU