2019-05-07T16:03:30+03:00
Звезды

Брянского дирижера Эдуарда Амбарцумяна наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»

Труд артиста отметил глава государства
Мария Дедкова
Поделиться:
Глава государства отметил достижения дирижера в культуре. Фото: Брянская областная филармонияГлава государства отметил достижения дирижера в культуре. Фото: Брянская областная филармония
Изменить размер текста:

В конце апреля глава государства подписал указ о награждении деятелей культуры. Отметил президент страны и вклад руководителя Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуарда Амбарцумяна.

Дирижер получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В указе отмечено, что Эдуард Амбарцумян награждается "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Брянске предпринимателя накажут за «хвастливую» рекламу такси
В Мглине сгорели два гаража и автомобиль
В Брянскую область не пустили перец, томаты и клубнику с вредителями
Под Брянском загорелся лес
Новым начальником управления тарифов стал Сергей Косарев
В Брянской области ищут пропавшего Дмитрия Горохова
В Брянске наказали водителя маршрутки за обгон по тротуару
Брянская область вошла в число лидеров эффективной территориальной политики при реформировании системы обращения с ТКО
В Брянске за мошенничество под суд пойдет чемпион мира по пауэрлифтингу
9 мая в общественном транспорте проезд для ветеранов будет бесплатным
В День Победы в Брянске пройдет желто-синий перформанс
В Клинцовском районе девушка обокрала ухажера в гостинице
В Брянске столкнулись иномарка и ВАЗ: ранена пассажирка
В Трубчевском районе перезахоронили восьмерых красноармейцев