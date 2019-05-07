Брянского дирижера Эдуарда Амбарцумяна наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»
Труд артиста отметил глава государства
Глава государства отметил достижения дирижера в культуре. Фото: Брянская областная филармония
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В конце апреля глава государства подписал указ о награждении деятелей культуры. Отметил президент страны и вклад руководителя Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуарда Амбарцумяна.
Дирижер получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В указе отмечено, что Эдуард Амбарцумян награждается "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".
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ИСТОЧНИК KP.RU