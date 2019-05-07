Брянского дирижера Эдуарда Амбарцумяна наградили орденом «За заслуги перед Отечеством II степени»

СЕГОДНЯ 13:51 2019-05-07T16:03:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В конце апреля глава государства подписал указ о награждении деятелей культуры. Отметил президент страны и вклад руководителя Брянского губернаторского симфонического оркестра Эдуарда Амбарцумяна.

Дирижер получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В указе отмечено, что Эдуард Амбарцумян награждается "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность".

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU