2019-04-25T15:56:17+03:00
Общество

В Брянске отменили автобусный маршрут №203

Он проработал полтора месяца
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, группа "Брянский автобус".Фото: vk.com, группа "Брянский автобус".
Изменить размер текста:

В Брянске отменили автобусный маршрут №203, который ходил от памятника Летчикам до стальзавода. Он проработал полтора месяца, начиная с 5 марта, сообщают в группе «Брянский автобус». Это была третья попытка запуска маршрута, но и она оказалась неудачной.

Межмуниципальный автобус №119 «Кокино-Отрадное» частично дублировал автобус №203. В 119-м действуют социальные проездные билеты. На маршруте работают два автобуса, которые выполняют по семь рейсов в день.

Схема движения маршрута №119:

Кокино - Учхоз - пов. Кокино - Полужье - Тешеничи - Добрунь - Овощная база - «Челси» - Сельмаг - По требованию - Авторынок - Телецентр - Детская обл.больница - Обл. собес - Областная больница - Тубдиспансер - Химчистка - Фабрика Десна - Типография - Магазин Заря - Завод Кремний - Линия-1 - Магазин №26 - 5-й микрорайон - М.Кузьмино - Пов. Толмачево - Кузьмино – Сады - Мичуринский - Фокинский поворот - Новоотрадное - Магазин - Отрадное.

Расписание движения маршрута № 119:

с. Кокино - 7:00, 8:45, 10:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.

с. Отрадное - 7:00, 8:45, 10:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Володарском районе Брянска возле гидропарка предложили построить школу
В Брянске четверых человек осудили за хищение дизельного топлива на 31 миллион рублей
Трех брянцев оштрафовали на 400 тысяч рублей за незаконную продажу табака
В Выгоничах потребовали убрать девять рекламных конструкций
В Брянске во время пожара в частном доме пострадал 63-летний пенсионер
В Злынке молодая мать обругала матом полицейских у кафе
Прокурор попросил 6,5 лет колонии для полицейского, который подставил невиновного брянца
В брянских лесах приведут в порядок воинские захоронения
Брянские либерал-демократы поздравили Владимира Жириновского с днем рождения
Брянский ТЮЗ стал лауреатом театрального фестиваля
В мае три жительницы Брянской области отметят вековой юбилей
19-летняя брянская студентка отдала золотые серьги и кольца за «снятие порчи»
В Брянской области 30 апреля изменится расписание электричек на унечском направлении
Житель Клинцовского района получил условный срок за угрозу убийством престарелой матери
На трассе в Новозыбковском районе после столкновения автомобиль отбросило на двух велосипедисток
В прошлом году в брянских троллейбусах сократилось количество пассажиров
На трассе в Почепском районе столкнулись легковушка и автобус с детьми
В Брянске отремонтируют памятник у Первомайского моста
Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин побывал в Навлинской гимназии №1
В Брянске на улице Вокзальной обустроят тротуары
Житель Комаричского района получил почти два года колонии-поселения за смертельное ДТП
В Брянскую область не пустили розы и орехи из Украины
О брянских троллейбусах
Изменения в бюджете
Земля для многодетных семей
В Брянске на улице Менжинского 25 апреля ограничат движение
Под Брянском оштрафовали поджигателя сухой травы
Фотохудожник Николай Романов получил знак отличия «За заслуги перед городом Брянском»