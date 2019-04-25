СЕГОДНЯ 15:56 2019-04-25T15:56:17+03:00

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В Брянске отменили автобусный маршрут №203, который ходил от памятника Летчикам до стальзавода. Он проработал полтора месяца, начиная с 5 марта, сообщают в группе «Брянский автобус». Это была третья попытка запуска маршрута, но и она оказалась неудачной.

Межмуниципальный автобус №119 «Кокино-Отрадное» частично дублировал автобус №203. В 119-м действуют социальные проездные билеты. На маршруте работают два автобуса, которые выполняют по семь рейсов в день.

Схема движения маршрута №119:

Кокино - Учхоз - пов. Кокино - Полужье - Тешеничи - Добрунь - Овощная база - «Челси» - Сельмаг - По требованию - Авторынок - Телецентр - Детская обл.больница - Обл. собес - Областная больница - Тубдиспансер - Химчистка - Фабрика Десна - Типография - Магазин Заря - Завод Кремний - Линия-1 - Магазин №26 - 5-й микрорайон - М.Кузьмино - Пов. Толмачево - Кузьмино – Сады - Мичуринский - Фокинский поворот - Новоотрадное - Магазин - Отрадное.

Расписание движения маршрута № 119:

с. Кокино - 7:00, 8:45, 10:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.

с. Отрадное - 7:00, 8:45, 10:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU