В Брянской области появится новый маршрут №119 "Кокино-Отрадное"

СЕГОДНЯ 10:46 2019-04-16T10:46:33+03:00

Брянцы часто жаловалиьс на высокую цену проезда в маршрутках № 107 "Кокино - Брянск" и № 108 "Лопушь - Брянск" Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В нем будут действовать социальные проездные

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В Брянской области появится маршрут № 119 "Кокино - Отрадное". Новую маршрутку пустят после многочисленных жалоб в областной департамент транспорта из-за повышения стоимости проезда в маршрутках № 107 "Кокино - Брянск" и № 108 "Лопушь - Брянск" и отсутствия льгот. Об этом рассказали на заседании комиссии по формированию межмуниципальных маршрутов.

В новой маршрутке стоимость проезда будет регулируемой, а также в ней будет действовать социальный проездной.

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ИСТОЧНИК KP.RU