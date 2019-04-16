Владислав Толкунов: «Расследование уголовного дела по брянской клинике «Медлайф» на стадии завершения»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-04-16T18:01:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 16 апреля, начальник УМВД по Брянской области Владислав Толкунов провел пресс-конференцию для журналистов. Главному полицейскому задавали вопросы про кадровые перестановки в полиции, раскрываемость мошенничеств и других преступлений, о появлении в Брянске вытрезвителя и о ДТП с участием Олеси Сиваковой и Сергея Дзюбо. Один из вопросов касался уголовного дела по деятельности медицинского центра «Медлайф», который работал на улице Дуки. Владислав Толкунов сообщил, что расследование его в Брянской области почти завершено.

- Среди потерпевших - сотни человек, - говорит начальник регионального УМВД. – Многие из них из социально незащищенных слоев населения, то есть пенсионеры. По делу проходят десятки подозреваемых. Некоторые из них 15 месяцев, пока длится расследование, содержатся под стражей. Когда дело направят в суд, неизвестно. Так как подобные центры нашли и в других регионах России. Там следователи еще работают.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU