В Брянской области полиция продолжает поиск жертв мошенничества клиники «Мед-Лайф»
В Брянской области продолжается расследование нашумевшего дела частной клиники «Мед-Лайф». Полиция продолжает поиск жителей области, пострадавших от незаконной деятельности медучреждения. Правоохранители приняли больше 500 заявлений от обманутых клиентов.
Напомним, уголовное дело по факту мошенничества в клинике завели в марте прошлого года. Во время расследования выяснилось, что работники учреждения вводили в заблуждение пациентов. Как рассказывают в пресс-службе УМВД по Брянской области, здесь ставили несуществующие диагнозы и предлагали дорогостоящие процедуры, которое сводились к массажу, лечению пиявками и биологически активными добавками.
Граждан, пострадавших от действий «Мед-Лайфа», просят обратиться в УМВД России по Брянской области (пр-т Ленина, 18) или в ближайшее территориальное подразделение полиции, а также по телефону 8 (4832) 66-75-61.
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