Историей истощенного брянского мальчика заинтересовались следователи
Следователи проверят, как в Брянской области лечили истощенного мальчика, который попал в московскую больницу.
В августе 2017-го трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа, тогда он получил открытую черепно-мозговую травму. После чего малыша лечили в разных больницах области. В январе 2019-го родители отдали мальчика в Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
По согласованию с представителями фонда «Дорога жизни» 28 марта малыша отвезли в московскую больницу № 9 имени Сперанского.
- Мальчик имеет недобор массы тела, состояние по основному заболеванию остается тяжелым, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Во время доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку качества оказания ребенку медицинской помощи. После будет принято процессуальное решение.
Свою проверку проведет и прокуратура. Они также оценят уход за ребенком с правовой точки зрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU