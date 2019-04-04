Историей истощенного брянского мальчика заинтересовались следователи

4 Апр 10:33 2019-04-04T13:14:31+03:00

Во время доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку качества оказания ребенку медицинской помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Следователи проверят, как в Брянской области лечили истощенного мальчика, который попал в московскую больницу.

В августе 2017-го трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа, тогда он получил открытую черепно-мозговую травму. После чего малыша лечили в разных больницах области. В январе 2019-го родители отдали мальчика в Дубровский детский дом-интернат для умственно отсталых детей.

По согласованию с представителями фонда «Дорога жизни» 28 марта малыша отвезли в московскую больницу № 9 имени Сперанского.

- Мальчик имеет недобор массы тела, состояние по основному заболеванию остается тяжелым, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - Во время доследственной проверки правоохранители дадут правовую оценку качества оказания ребенку медицинской помощи. После будет принято процессуальное решение.

Свою проверку проведет и прокуратура. Они также оценят уход за ребенком с правовой точки зрения.

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ИСТОЧНИК KP.RU