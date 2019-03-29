2019-03-29T18:24:36+03:00
Общество

Московские врачи борются за жизнь четырехлетнего брянского мальчика

Истощенный Саша находился в одном из детских домов нашего региона
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: сайт Уполномоченного по правам ребенка.Фото: сайт Уполномоченного по правам ребенка.
Изменить размер текста:

Московские врачи из Детской городской клинической больнице №9 имени Георгия Сперанского борются за жизнь четырехлетнего брянского мальчика. В четверг, 28 марта, Сашу доставила в столицу Служба медицины катастроф. Малыша привезли из одного из детских домов Брянской области, сообщают на сайте уполномоченного по правам ребенка.

- Ребенок находится в тяжелом состоянии, сейчас он в реанимации, - поясняет завотделением Сергей Пилютик. – Ему будет проведено необходимое медицинское обследование, взяты анализы, после чего ребенку подберут лечение и специализированное питание.

Но как Саша оказался в таком состоянии?

Ребенок родился здоровым в семье. После падения с высоты он получил травму головного мозга. Мальчика поместили в Дом ребенка, затем в детский дом-интернат. Некоторое время назад состояние Саши ухудшилось, он оказался в реанимации брянской больницы. Появилась возможность перевести ребенка в Москву.

- Саша крайне истощен, он почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги, - пишет Анна Кузнецова на своей странице в социальных сетях. - Но самое страшное - несмотря на то, что доктора федеральных центров обещали помочь, а благотворительный фонд предоставил специальное питание, на ребенке в регионе предпочли «поставить крест».

Когда мальчика перевели в московскую больницу, к нему наведались и брянские чиновники: заместитель губернатора Владимир Оборотов, замдиректора департамента образования и науки Брянской области Наталия Чернякова и новый уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Теперь регион готов в любую секунду Саше помочь.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
Глава сельского поселения в Новозыбковском районе попался на превышении полномочий
Региональный форум волонтеров открылся в Брянске
Брянская пенсионерка за полтора года заплатила миллион рублей за снятие порчи
Избивший пенсионерку житель Клинцов получил полтора года колонии-поселения
Брянские спортсмены завоевали «бронзу» на первенстве России по спортивной акробатике
На месте свалки на улице Ромашина в Брянске установят контейнерную площадку
Через Брянскую область не пустили 20 тонн говядины из Белоруссии
Житель Брянска обокрал гараж и сарай в Толмачеве и Супоневе
В Брянске учительницу начальных классов осудили на условный срок за аферу с пенсией
В Брянске на Первомайском мосту забетонировали пять пролетов
На выходных под Брянском пройдут массовые проверки водителей
В Брянске эвакуировали здание управления по вопросам миграции на улице Горбатова
Два жителя Брянской области в апреле отметят вековой юбилей
В Брянске будут штрафовать магазины, которые выбрасывают мусор в контейнеры жильцов
В Спасо-Преображенском монастыре в Севске впервые за сто лет прошло архиерейское богослужение
В Брянске ищут свидетелей ДТП в Советском районе
В Брянской области объединили Новозыбковский район и город Новозыбков
В Почепе столкнулись три автомобиля
В Брянске начался суд над экс-полицейским, которого обвиняют в получении 2,3 миллиона рублей взятки
На брянской границе задержали «табачного» контрабандиста
В Брасовском районе 12 заключенных пожаловались прокурору
В Брянске вспыхнул торговый центр «Мельница»
В Брянске утвердили кандидатуру нового детского омбудсмена
В Брянске отметили Международный день театра