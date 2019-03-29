Московские врачи борются за жизнь четырехлетнего брянского мальчика

Московские врачи из Детской городской клинической больнице №9 имени Георгия Сперанского борются за жизнь четырехлетнего брянского мальчика. В четверг, 28 марта, Сашу доставила в столицу Служба медицины катастроф. Малыша привезли из одного из детских домов Брянской области, сообщают на сайте уполномоченного по правам ребенка.

- Ребенок находится в тяжелом состоянии, сейчас он в реанимации, - поясняет завотделением Сергей Пилютик. – Ему будет проведено необходимое медицинское обследование, взяты анализы, после чего ребенку подберут лечение и специализированное питание.

Но как Саша оказался в таком состоянии?

Ребенок родился здоровым в семье. После падения с высоты он получил травму головного мозга. Мальчика поместили в Дом ребенка, затем в детский дом-интернат. Некоторое время назад состояние Саши ухудшилось, он оказался в реанимации брянской больницы. Появилась возможность перевести ребенка в Москву.

- Саша крайне истощен, он почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги, - пишет Анна Кузнецова на своей странице в социальных сетях. - Но самое страшное - несмотря на то, что доктора федеральных центров обещали помочь, а благотворительный фонд предоставил специальное питание, на ребенке в регионе предпочли «поставить крест».

Когда мальчика перевели в московскую больницу, к нему наведались и брянские чиновники: заместитель губернатора Владимир Оборотов, замдиректора департамента образования и науки Брянской области Наталия Чернякова и новый уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Теперь регион готов в любую секунду Саше помочь.

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