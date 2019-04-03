Состояние истощенного брянского мальчика из детдома остается тяжелым
Состояние истощенного мальчика Саши из Брянской области остается тяжелым. Об этом по телефону рассказал заведующий отделением реанимации столичной детской больницы имени Сперанского Сергей Пилютик уполномоченному по правам ребенка в Брянской области Инне Мухиной.
Напомним, четырехлетнего Сашу 28 марта доставила в Москву Служба медицины катастроф. До этого ребенок жил в Дубровском доме-интернате. Некоторое время назад состояние мальчика ухудшилось, он оказался в реанимации в брянской больнице.
- Саша крайне истощен, он почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги, - пишет детский омбудсмен Анна Кузнецова на своей странице в социальных сетях. - Но самое страшное - несмотря на то, что доктора федеральных центров обещали помочь, а благотворительный фонд предоставил специальное питание, на ребенке в регионе предпочли «поставить крест».
Ребенок родился здоровым в семье. После падения с высоты он получил травму головного мозга. Мальчика поместили в Дом ребенка, затем в детский дом-интернат.
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ИСТОЧНИК KP.RU