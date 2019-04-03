2019-04-03T16:15:47+03:00
Общество

Состояние истощенного брянского мальчика из детдома остается тяжелым

За жизнь ребенка борются московские врачи
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, официальная страница Анны Кузнецовой.Фото: vk.com, официальная страница Анны Кузнецовой.
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Состояние истощенного мальчика Саши из Брянской области остается тяжелым. Об этом по телефону рассказал заведующий отделением реанимации столичной детской больницы имени Сперанского Сергей Пилютик уполномоченному по правам ребенка в Брянской области Инне Мухиной.

Напомним, четырехлетнего Сашу 28 марта доставила в Москву Служба медицины катастроф. До этого ребенок жил в Дубровском доме-интернате. Некоторое время назад состояние мальчика ухудшилось, он оказался в реанимации в брянской больнице.

- Саша крайне истощен, он почти невесомый, испытывает постоянные боли, судороги, - пишет детский омбудсмен Анна Кузнецова на своей странице в социальных сетях. - Но самое страшное - несмотря на то, что доктора федеральных центров обещали помочь, а благотворительный фонд предоставил специальное питание, на ребенке в регионе предпочли «поставить крест».

Ребенок родился здоровым в семье. После падения с высоты он получил травму головного мозга. Мальчика поместили в Дом ребенка, затем в детский дом-интернат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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